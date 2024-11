Onderwijsprotest in Groningen gaat gewoon door: ‘Laten ons niet de mond snoeren’

Foto: Rieks Oijnhausen

De demonstratie tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs gaat in Groningen, in tegenstelling tot het geschrapte landelijke protest in Utrecht, wel door. De organisatie achter het protest verhuist de actie van donderdagmiddag wel naar de Grote Markt.

Dat bevestigt Organize the RUG, de organisatie achter het protest. Het protest vindt niet plaats bij het Academiegebouw, zoals eerder gepland, maar op de Grote Markt. Vanwege het wegvallen van het landelijke protest verwacht de organisatie meer deelnemers. Het tijdstip blijft hetzelfde: tussen 13.00 en 15.00 uur.

De organisatoren van het landelijke protest in Utrecht besloten woensdagmiddag het protest te annuleren. De lokale veiligheidsdriehoek stelde dat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd vanwege mogelijke plannen van pro-Palestijnse activisten om de demonstratie te verstoren, mogelijk met geweld.

Organize the RUG betreurt de annulering in Utrecht en benadrukt dat veiligheidsredenen te vaak worden gebruikt om protesten te blokkeren. “We laten ons niet de mond snoeren,” aldus de organisatie.