OM strijdt vier jaar tegen Hunze & Aa’s voor ‘Bikkel de bever’, maar vangt opnieuw bot

Een bever in het Hoornsediep - Foto: Waterschap Hunze en Aa's

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft waterschap Hunze en Aa’s opnieuw vrijgesproken van het opzettelijk doden of vangen van bevers met muskusratklemmen. Daarmee komt er, voor nu, een einde aan de langslepende zaak.

De zaak kwam in 2020 in beeld, nadat in een uitzending van het RTV-Drenthe programma ROEG! te zien was hoe een bever klem zat in een dergelijke val in Onnen. De bever, die inmiddels liefkozend ‘Bikkel’ werd genoemd, werd bevrijd uit de onbeschermde klem voor muskusratten. Het dier leeft nog, maar mist wel een poot. Het beest zit inmiddels in het gebied rond het Paterswoldsemeer.

Boa’s van het Groninger Landschap en Staatsbosbeheer constateerden toen dat de klemmen van het waterschap ondeugdelijk zouden zijn en meldden het incident daarop bij het OM. Dat eiste eind 2020 ook al strafvervolging voor het waterschap, maar de lagere rechtbank sprak Hunze en Aa’s toen ook al vrij.

Het OM ging daarop in hoger beroep. Bijna twee jaar geleden sprak het Gerechtshof zich ook al uit in het voordeel van Hunze en Aa’s. Maar bij de Hoge Raad (het OM ging in cassatie) sleepte de zaak door. De hoogste rechters verwezen de zaak terug naar het gerechtshof, waar het OM opnieuw probeerde om de rechter een voorwaardelijke boete van 5.000 te laten op te leggen aan Hunze & Aa’s.

‘Vangkooi niet verplicht, gebruik onbeschermde klem mocht’

Maar het OM vangt opnieuw bot. Vorig jaar verklaarde de rechter het OM niet-ontvangkelijk), nu dwingt de terugverwijzing door de Hoge Raad het Hof tot een uitspraak. Volgens de rechter mocht het waterschap werken met de onbeschermde klem voor muskusratten. Niet omdat dat de methode ook veilig was voor bevers, maar omdat de bewoordingen in de regels niet duidelijk stellen dat de rattenklem op enige wijze veilig gemaakt hoeven te worden. Het plaatsen van een speciaal vangkooitje om de klem had ‘Bikkel’ waarschijnlijk een hoop ellende bespaard. Maar voor Hunze & Aa’s was het, zo stelt de rechter, niet verplicht om zo’n kooitje te plaatsen.

Waterschap blij: ‘Altijd overtuigd dat we de regels volgen’

Daarom is er, volgens het Gerechtshof, geen sprake van een strafbaar feit en werd Hunze & Aa’s. vrijgesproken. Tot blijdschap van het waterschap: “We hebben steeds de overtuiging gehad dat we bij de bestrijding van muskus- en beverratten, alle regels en voorschriften naleven die voortkomen uit de beschermde status die de bever in Nederland heeft. We zijn dan ook blij dit (opnieuw) bevestigd te zien met het oordeel van het gerechtshof.”

Naast het uitblijven van de voorwaardelijke boete krijgt Hunze & Aa’s ook de bewijsstukken terug. Of het waterschap de vijf rattenklemmen na vier jaar weer in gaat zetten, is niet bekend.