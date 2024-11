OM eist levenslang cel tegen opdrachtgever van moord op Gerard Meesters

De extra beveiligde rechtbank op Schiphol - Foto via Rechtspraak.nl

Het Openbaar Ministerie eist een levenslange celstraf tegen de Britse drugscrimineel Robert D. Die zou opdracht hebben gegeven om Gerard Meesters uit Groningen te vermoorden. Dat meldt RTV Noord.

Het OM wil ook dat de nu 52-jarige D. een schadevergoeding betaalt aan de vrouw, zoon en dochter van Meesters. Het gaat om een bedrag van 25 duizend euro voor ieder van hen. Volgens Justitie staat het vast dat Robert D. opdracht gaf om de toen 52-jarige Meesters om te brengen. Dat gebeurde op 28 november 2002.

Janette Meesters, een zuster van Gerard, werkte voor een Engelse drugsorganisatie in Spanje. Zij zou samen met een vriendin een grote partij drugs gestolen hebben. De bendeleden wilden van Meesters weten waar zijn zus zich bevond. Hij zei echter van niets te weten. Vier dagen later werd hij met acht schoten vermoord, in de deuropening van zijn woning aan de Uranusstraat.

De schutter werd later aangehouden en kreeg in 2005 levenslang. Deze man verklaarde dat hij in opdracht van Robert D. werkte. Die ontkent echter alles. De rechtbank bij Schiphol doet waarschijnlijk volgende maand uitspraak.