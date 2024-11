Noorden roept met paginagrote advertentie op om door te gaan met Lely- en Nedersaksenlijn

Foto: Styyx - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=142204259

In een paginagrote advertentie zaterdag in de Volkskrant en in De Telegraaf roepen verschillende instellingen uit Noord-Nederland Den Haag op om door te gaan met de ontwikkeling van de Lelylijn en de Nedersaksenlijn.

Enkele weken geleden maakte het kabinet bekend dat er voorlopig geen vervolgonderzoek wordt gedaan naar de aanleg van de twee spoorlijnen. Het kabinet wil pas verder onderzoek doen als 75 procent van de financiering gedekt is. Bestuurders en politici spraken al eerder hun teleurstelling uit. Met de advertentie doen onder andere de Rijksuniversiteit Groningen, de politie Noord-Nederland en de gemeenten Groningen, Assen en Leeuwarden dat ook. In de advertentie staat dat men verbaasd en teleurgesteld is: “De spoorlijnen waren prominent in het hoofdlijnenakkoord, het regeringsprogramma en zelfs in de troonrede. Maar nu ineens aarzelt het kabinet over de volgende stap in de voorbereiding. Omdat het geld nog niet is geregeld.”

Men komt ook met een duidelijke oproep: “Regeren is niet alleen vooruitzien. Regeren is ook doen wat je zegt en schrijft. Spring op de trein.” Eerder is al aangeboden dat het Noorden een deel van de kosten voor de ontwikkeling van de spoorlijnen zelf wil gaan betalen. Vorige week ging de Groningse gemeenteraad nog als één man achter de Lelylijn staan: “Voor mij als wethouder staan nut en noodzaak van deze spoorlijnen buiten kijf”, liet wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) in de raadszaal weten. “Het zal een enorme economische en sociale impuls betekenen voor onze regio. De afstand richting Drachten en Heerenveen wordt verkleind. Dorpen langs de route zullen aantrekkelijker worden als vestigingsplaats.”

Verslaggever Ecco van Oosterhout sprak met Commissaris van de Koning René Paas (CDA):