Foto Jacob Gunter. Groningen - Tilburg

De hockeyvrouwen van Groningen hebben zondag voor de tweede keer verloren in de promotieklasse.

In Brabant was Breda met 3-1 te sterk. De laagvlieger nam een 3-0 voorsprong voordat Jasmijn Timmers via een strafcorner wat terug kon doen.

Groningen staat vijfde met 17 punten uit 11 wedstrijden. De competitie ligt vanwege de winterstop voorlopig stil. Op 9 maart wordt die weer hervat. Groningen speelt dan uit tegen MOP.