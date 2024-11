Nationale Ombudsman gaat onderzoek doen naar afhandeling klachten RUG

Foto: JoachimKohlerBremen - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44231205

De Nationale Ombudsman gaat onderzoek doen naar de afhandeling van klachten aan de RUG. Het onderzoek gaat naar alle waarschijnlijkheid enkele maanden duren.

Aanleiding voor het onderzoek is een klacht van een student die Geneeskunde studeert. De student kreeg in de zomer van 2021 een onvoldoende voor een coschap dat hij in het tweede jaar van zijn studie had gelopen. Om toch aan de noodzakelijke opleidingspunten te komen moest hij twee extra coschappen lopen en moest het coschap, waar de onvoldoende op was behaald, overgedaan worden. De student ging niet akkoord met de straf. Deze zou volgende de student een gevolg zijn geweest van een conflict met de examinator.

De beslissing werd bij elke instantie aangevochten. Afgelopen voorjaar werd de student in gelijk gesteld door de Raad van State. Echter door alle aanvechtingen was er wel een studievertraging van twee jaar ontstaan. De Nationale Ombudsman gaat nu onderzoek doen wat er precies is gebeurd. Er worden gekeken naar de klacht van de persoon, hoe er gehandeld is en of dat behoorlijk is gebeurd. Het onderzoek komt niet helemaal uit de lucht vallen. De ombudsfunctionaris van de RUG waarschuwde vorig jaar al voor de kwetsbare positie van coassistenten.