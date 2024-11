NAM wil niet langer betalen voor leefbaarheid Groningen

Foto: Gijs Bouman (112 Groningen)

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil niet langer bijdragen aan de leefbaarheid en economie in Groningen, nu de gaswinning in het Groningenveld is gestopt.

Dat heeft het bedrijf laten weten aan de overheid, meldt de Volkskrant. Volgens de NAM zijn de betalingen voor perspectief voor de regio in 2018 gekoppeld aan de winning uit het Groningenveld. De gaswinning zou doorlopen tot 2030, maar de winning is per 1 oktober vorig jaar gestopt.

Volgens NAM-directeur Martijn van Haaster heeft het bedrijf sinds 2018 ruim 343 miljoen euro betaald voor de regio. Daarbovenop werd eerder meer dan 250 miljoen euro bijgedragen aan leefbaarheid en economische projecten. Van Haaster benadrukt dat de gemaakte afspraken tot nu toe zijn nagekomen.

Het akkoord uit 2018, gesloten door toenmalig minister Wiebes, beloofde zeker 1 miljard euro voor Groningen, gefinancierd door de overheid en de NAM. Maar de NAM stelt dat de situatie is veranderd nu de gaswinning eerder is gestopt dan verwacht. Hierdoor zijn er “meningsverschillen” over verdere betalingen.

Staatssecretaris Van Marum noemt de opstelling van de NAM “uiterst teleurstellend”. De discussie over de betalingen loopt via een arbitrageprocedure.