Muziekorganisatie Noord opent zaterdag de deuren: “Proeflessen en workshops”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Muziekorganisatie Noord aan de Bieslookstraat organiseert zaterdag een open dag. De open dag is tevens de aftrap voor een crowdfundingsactie.

De dag begint om 12.00 uur. “Het is een unieke kans voor muziek- en dansliefhebbers, en iedereen die geïnteresseerd is in de muzikale wereld, om meer te ontdekken over het werk van onze culturele organisatie”, laat MON weten. “Er staat een gevarieerd programma te wachten met workshops, rondleidingen en livemuziek.” Zo kan bijvoorbeeld de workshop Djembé gevolgd worden, kan er in de ruimtes vrij geoefend worden, kunnen er verschillende proeflessen bij muziekdocenten gevolgd worden en zijn er bandpresentaties in het café.”

“Tijdens de open dag zullen we een crowdfundingcampagne lanceren. Van de opbrengst willen we nieuwe muziekinstrumenten aanschaffen. We vragen onze achterban en nieuwe supporters dan ook om bij te dragen aan de groei van onze organisatie en het versterken van de muziekcultuur in de gemeente en regio. Door de crowdfundingscampagne willen we ons aanbod verder uitbreiden en versterken. Daardoor kunnen nog meer mensen genieten van muziek en kan nog meer talent zich optimaal ontwikkelen.”

Muziekorganisatie Noord bestaat sinds 2008. De organisatie is maatschappelijk betrokken. Zo kunnen mensen er re-integreren naar passend werk in de samenleving. Ook worden er evenementen gehouden om lokaal talent kansen te geven om zichzelf te ontwikkelen en te presenteren. De open dag duurt zaterdag tot 18.00 uur. MON is te vinden aan de Bieslookstraat 23.