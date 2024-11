Moti klaar om Nederlandse harten te veroveren in SBS6-talentenjacht. “Ik sta voor het eerst op een podium.”

De bekende straatmuzikant Moti gaat meedoen aan het televisieprogramma 3 Minutes of Fame. Voor Moti, die al jaren met zijn gitaar op de Grote Markt en bij het Waagplein te vinden is, was het een spontane beslissing om zich op te geven: “Ik had het niet gepland, maar het leek me leuk om te proberen.”

Hoewel hij het eindresultaat van de uitzending nog niet heeft gezien, kijkt Moti met een goed gevoel terug op de ervaring. “Het was totaal onverwacht, maar ontzettend leuk om te doen. Ik heb er echt van genoten.”

Een bijzonder moment in een lange carrière

Moti is een bekend gezicht in Groningen en speelt al meer dan veertig jaar op straat. Inmiddels brengt hij de meeste tijd door in zijn knusse huis in Eenum. “Ik ben wat ouder, krijg nu AOW, en het weer is slecht. Het leven is goed zo; ik hoef niet meer zoveel te spelen.”

De uitzending van 3 Minutes of Fame met Moti is op zaterdag 28 december om 20:30 uur te zien op SBS6.