Minister gaat voorgestelde bezuinigingen op onderwijs niet terugdraaien

Foto: JoachimKohlerBremen - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44231205

Minister Eppo Bruins (NSC) gaat de voorgestelde bezuinigingen op onderwijs niet terugdraaien. Dat liet Bruins maandag weten na een groot protest op het Malieveld in Den Haag waar 20.000 studenten op afkwamen.

Vanuit Groningen vertrok maandagochtend één bus naar Den Haag. In de bus studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit. Volgens de Landelijke Studentenvakbond, LSVb, waren er zo’n 20.000 mensen die meededen aan het protest. Het huidige kabinet wil zo’n 2 miljard euro bezuinigen op onderwijs en wetenschap. Een slecht plan vinden hogescholen en universiteiten, die maandag gezamenlijk een oproep deden aan het kabinet om af te zien van de plannen. Ook burgemeesters lieten in een brief van zich horen.

Jimmy Dijk (SP): “Van onderop de druk verhogen”

Onder de aanwezigen bij het protest ook verschillende politici. Sandra Beckerman van de SP bijvoorbeeld, maar ook Rob Jetten van D66 en Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA. Timmermans liet weten: “We moeten bruggen bouwen in de samenleving en onderwijs is de beste bruggenbouwer.” Ook Jimmy Dijk van de SP was aanwezig: “Als SP staan we zij aan zij met mensen die in actie komen tegen de onderwijsbezuinigingen. Samen verhogen we van onderop de druk op dit kabinet en hun bezuinigingspolitiek.”

Minister Eppo Bruins: “Ik ga geen extra euro’s beloven”

Ondanks deze woorden zet Bruins zijn hakken in het zand: “Vandaag zijn vele studenten en medewerkers van hogescholen en universiteiten naar Den Haag afgereisd om te demonstreren tegen de bezuinigingen van dit kabinet. Ik snap dat bezuinigingen tot frustratie leiden en deze demonstraties laten de betrokkenheid van mensen daarbij zien. De realiteit is dat wij als kabinet andere keuzes hebben gemaakt. De financiële keuzes van dit kabinet staan. Ik ga er dan ook niet omheen draaien: ik ga geen extra euro’s beloven of de bezuinigingen terugdraaien. We willen de overheidsfinanciën gezond houden. We zorgen dat mensen meer geld in de portemonnee hebben en investeren extra in defensie. Dat betekent dat er bezuinigd moet worden, en een deel van die bezuinigingen komt bij onderwijs en onderzoek terecht. Dat vraagt om lastige en pijnlijke keuzes.”

Langstudeerboete

Het protest maandag ging niet alleen over de op stapel staande bezuinigingen. Er werd ook een vuist gemaakt tegen de langstudeerboete. Bruins over deze boete: “Ik ben deze maatregel nog aan het uitwerken en kom daar begin volgend jaar op terug. Ik heb veel verhalen gehoord van studenten die in een moeilijke situatie zitten waardoor ze langer studeren. Ik wil oog hebben voor deze moeilijke situaties. Daarbij vind ik het ook belangrijk dat de maatregel wel uitvoerbaar blijft, ook voor de DUO.”

Debat in Tweede Kamer

De komende dagen zal duidelijk worden hoe heet de soep wordt gegeten. In de Tweede Kamer wordt dan gesproken over de onderwijsbezuinigingen. Linkse oppositiepartijen willen de volledige bezuinigingsplannen van tafel. Om dit te realiseren zullen verschillende voorstellen ingediend worden. Bruins zal hier rekening mee moeten houden, omdat het kabinet in de Tweede Kamer weliswaar een meerderheid heeft, maar in de Eerste Kamer is dit niet het geval.