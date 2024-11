Met korting in de bus naar de FC of het theater? De gemeente gaat onderzoek doen

Foto via OV-Bureau Groningen-Drenthe

Met gereduceerd tarief in de bus of trein naar een wedstrijd van de FC of een theatervoorstelling in Martiniplaza? De gemeente gaat onderzoek doen naar de mogelijkheid hiervan. Een motie hierover werd afgelopen week unaniem aangenomen.

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer is ook enthousiast over het idee. “Wij vinden het openbaar vervoer belangrijk. Maar we vinden culturele- en sportevenementen ook belangrijk. Het enige bezwaar dat we zien is dat de huidige ov-chipkaart gaat verdwenen. Deze wordt vervangen door OVpay. Dit systeem werkt nog niet met abonnementen. Dat is een onderdeel dat nog toegevoegd moet worden, maar dit is technisch best wel ingewikkeld. Het idee omarmen wij en we zouden dit ook echt wel willen. De rol om dit op te pakken ligt echter bij het OV-bureau en de vervoerders. Wij willen dit in ieder geval aan gaan jagen om dit mogelijk te maken.”

Jeffry van Hoorn (GroenLinks): “Mensen kiezen er vaak voor om in de auto naar de FC te gaan”

Het idee van de combitickets komt uit de koker van GroenLinks. Jeffry van Hoorn: “In Groningen is het belangrijk dat we vrij zijn om te kunnen ontmoeten, bewegen en spelen. Dat we kunnen genieten van hoe mooi Groningen is en wat er hier allemaal te bieden is. Wat we zien is dat mensen er echter toch vaak voor kiezen om met de auto naar FC Groningen of een cultuurvoorstelling te gaan. Met een ov-combiticket zouden we de openbare ruimte kunnen ontlasten.”

Voordelen

Het idee is ook niet helemaal nieuw. In Utrecht en Leeuwarden bestaat het al. In deze steden zijn combikaartjes te verkrijgen waarmee je een voorstelling in de schouwburg kunt bezoeken en tegen een gereduceerd tarief met het openbaar vervoer naar deze locatie kunt reizen. Behalve dat het zou kunnen zorgen voor minder autoverkeer en parkeerdruk denkt GroenLinks dat er nog een voordeel zou kunnen zijn. Als de ervaring met het combiticket goed is, dan zouden mensen ook daarna wellicht vaker voor het openbaar vervoer kiezen.

Unaniem

In de motie wordt de gemeente opgeroepen om met instellingen als SPOT, Martiniplaza, FC Groningen, Donar en Lycurgus onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Daar gaat de gemeente mee aan de slag. De motie werd namelijk unaniem aangenomen waarbij 44 raadsleden voor stemden en 0 tegen.