Menselijke fout veroorzaakte maand onbereikbaarheid 112 in deel van Groningen

Meldkamer Noord Nederland

Een menselijke fout tijdens een netwerkupdate zorgde er ruim een maand voor dat het alarmnummer 112 tijdelijk onbereikbaar was voor mensen in delen van Groningen die belden via een vaste telefoonlijn.

Het probleem werd op dinsdag ontdekt na een melding van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Door de fout bereikten sommige vaste bellers in Groningen de alarmcentrale niet. Oproepen via mobiele netwerken in Groningen hebben geen hinder ondervonden.

Netwerkbeheerder KPN heeft het euvel onmiddellijk hersteld. De provider heeft inmiddels aangegeven te onderzoeken hoe de fout is ontstaan om herhaling te voorkomen en waar mogelijk verbeteringen door te voeren. De politie laat weten aan RTV Noord dat de storing ruim een maand heeft geduurd, van 24 september tot 29 oktober.

Volgens de politie zijn mensen die in de 48 uur voorafgaand aan het herstel van de vaste lijn probeerden 112 te bereiken, door de meldkamer teruggebeld. Gelukkig bleek dat zij allemaal via andere kanalen wel de juiste hulp hadden gekregen.