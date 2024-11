Meerstad loopt uit voor intocht Sinterklaas: “Boot bleek weg te zijn”

Foto: Anneke Timmermans

De intocht van Sinterklaas in Meerstad is ondanks diverse problemen goed verlopen. Volgens Frits Gosman was het tot het laatste moment spannend of Sinterklaas wel zou komen.

Hoi Frits! Heb ik nu begrepen dat de boot van Sinterklaas weg was?

“Ja, dat klopt. Afgelopen week hebben we in het dorp een filmpje verspreid. Na de landelijke intocht in Vianen is Sinterklaas alvast naar Meerstad gekomen waarbij de boot op een plek werd aangemeerd. In het filmpje konden kinderen zien dat de boot was weggehaald omdat deze op een plek lag waar je niet aan mag meren. Dus ja, geen boot, en daarmee ook geen Sinterklaas? Het was behoorlijk spannend.”

Was het daarmee het gesprek van de dag in Meerstad?

“Dat kun je wel zeggen. Sommige kinderen dachten dat Sint en de pieten wellicht in het vliegtuig zouden komen, of in de auto. Of misschien op een elektrische fiets. Vanmiddag doemden er aan de horizon echter toch twee boten op. Een pietenboot en een pakjesboot. Op één op andere manier is het Sinterklaas gelukt om andere boten te bemachtigen waarmee de intocht gered werd. Tijdens de intocht zat het weer mee, en uiteindelijk waren alle kinderen blij en opgelucht.”

Tekst gaat verder onder de video:

Hoe belangrijk is deze intocht voor het dorp?

“Ik denk dat dit één van de belangrijkste activiteiten is in het jaar. Daar zetten we als organisatie ook op in. Door een filmpje te verspreiden, dat we professioneel hebben aangepakt, creëer je een stukje beleving. Kinderen worden bij het evenement betrokken en mensen raken met elkaar in gesprek. Het is goed voor de leefbaarheid in het dorp.”

Hoeveel kinderen waren er bij de intocht aanwezig?

“De pieten hebben geteld, maar ze raakten iedere keer de tel kwijt. Onze schatting is dat er zeker tweehonderd kinderen waren. En nog veel meer ouders en verzorgers. Je kunt rustig zeggen dat het dorp was uitgelopen. Na de intocht was er voor de aanwezigen warme chocolademelk en koffie. Bij deze intocht hebben we innig samengewerkt met de lokale supermarkt en met de horecagelegenheid in het dorp. Dat vinden we ook belangrijk, dat we de middenstand erbij betrekken, zodat het echt een feestje voor iedereen wordt.”

Het filmpje dat jullie afgelopen week geplaatst hebben, dat zag er professioneel uit. Heb ik nu begrepen dat er ook nog een vervolg komt?

“Dat klopt. Op de boot van Sinterklaas was een verslaggever aanwezig. Die aflevering komt ergens in de komende dagen online. Wat ik begrepen heb is dat er op het water ook problemen zijn geweest. Dat zal in de nieuwe aflevering te zien zijn.”

Kun je alvast wel een tipje van de sluier oplichten?

“Ik heb geen idee wat er is gebeurd. Sinterklaas wilde er niet over praten. Maar gelukkig waren er onafhankelijke journalisten aanwezig, die dit wel vast hebben kunnen leggen. Dus dat zullen we de komende dagen wel gaan horen. Deze eindfilm zal geplaatst worden op onze sociale media-kanalen en op ons YouTube-kanaal.”