Martinitoren pas komend voorjaar verlicht: “Dit is te gek voor woorden, is het onwil?”

De verlichting van de Martinitoren is zaterdagavond uitgeschakeld. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen noemt het te gek voor woorden dat de Martinitoren pas komend voorjaar in het licht wordt gezet. De partij vraagt zich af of er niet gewoon sprake is van onwil.

“Dit probleem speelt inmiddels al een hele tijd”, vertelt fractievoorzitter Yaneth Menger. “Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne kregen we in ons land te maken met hoge energieprijzen. Daarop is de verlichting van de Martinitoren uitgeschakeld. Daar konden wij ons als partij wel in vinden. Huishoudens moesten zuiniger doen, en de gemeente gaf daarbij het goede voorbeeld. Hoewel ik het altijd vreemd heb gevonden dat andere gebouwen wel in het licht bleven baden.”

“Kom niet iedere keer met uitvluchten”

Inmiddels wordt al anderhalf jaar gevraagd om de verlichting weer te ontsteken. Aanvankelijk zou dit aan het einde van de zomer gebeuren. Tests lieten echter problemen zien die eerst opgelost moesten worden. Het exacte moment waarop de verlichting weer gaat branden, is volgens de gemeente afhankelijk van een omgevingsvergunning, levertijden en geschikte weersomstandigheden. Menger: “Ja, ammehoela. Wat is nu de precieze reden waarom het steeds wordt uitgesteld? Wees daar gewoon transparant in en kom niet elke keer met uitvluchten op de proppen. Want zo ervaart het voor ons.”

“Het wordt onnodig ingewikkeld gemaakt”

Menger denkt ook dat je dit niet langer aan de inwoners uit kunt leggen: “Als gemeente wordt er op allerlei terreinen hard gewerkt. Maar klaarblijkelijk is dat allemaal belangrijker dan het icoon van je stad verlichten, waardoor deze ’s avonds en ’s nachts onzichtbaar is. Het gaat nota bene om de mooiste toren van Nederland. Naar ons gevoel wordt het onnodig ingewikkeld gemaakt. Wij denken dat er wellicht sprake is van onwil. Als partij hebben we eerder politieke vragen hierover gesteld. We hebben schriftelijke vragen ingediend. We hebben een motie opgesteld. Naar aanleiding van deze motie heeft de wethouder gezegd dat de verlichting aan het einde van de zomer van dit jaar zou branden. Iedere keer voelt het alsof we aan het lijntje worden gehouden.”

“Eensgezinde oproep”

De partij is aan het nadenken welke vervolgstappen ze kan nemen. “Wat wij horen van veel inwoners is dat men het jammer vindt dat de Martinitoren niet zichtbaar is. Wij denken dat het goed is dat deze mensen zich laten horen. Men zou een berichtje kunnen sturen naar de kanalen van de gemeente waarin mensen uitleggen dat ze graag willen dat de toren weer in het licht komt. Een eensgezinde oproep, waarbij de bevolking zich laat horen.”

