Man uit Stad opgepakt voor steekpartij in Drenthe

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft een 26-jarige man uit Groningen opgepakt die verdacht wordt van een steekpartij aan de Veldweg in het Drentse Nooitgedacht, in de gemeente Aa en Hunze.

Het steekincident vond vrijdagmiddag rond 15.40 uur plaats. “Hierbij is één persoon lichtgewond geraakt”, meldt de politie. “Het gaat om een 59-jarige man uit de gemeente Oldambt.” Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel.

Kort na de steekpartij kon de man uit de stad worden aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau waar hij zal worden verhoord. Over de precieze toedracht is nog niets bekend.