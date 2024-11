Man in been gestoken in pandjeshuis aan Oude Ebbingestraat (update)

Foto via Politie

In een pandjeshuis aan de Oude Ebbingestraat heeft aan het begin van vrijdagmiddag een steekincident plaatsgevonden. Daarbij is één persoon gewond geraakt. De dader is nog steeds spoorloos. De politie gaf later op vrijdagmiddag beelden vrij van de verdachte.

Volgens de politie wilde de verdachte vermoedelijk een bezoeker van de winkel beroven. Toen dit niet lukte, stak hij het slachtoffer in zijn been. Daarna ging hij er te voet vandoor.

Na het incident zette de politie meteen een zoekactie op naar de verdachte. Daarbij werd ook de hulp ingeschakeld van het publiek via Burgernet. Die zoekactie heeft niet geleid tot de aanhouding van de man. Daarom heeft de politie nu beelden vrijgegeven van de dader, in de hoop dat mensen de man herkennen.

De verdachte is een man met een donkergetinte huidskleur. Hij is waarschijnlijk tussen de 20 en 30 jaar oud. Tijdens het steekincident droeg hij een zwarte jas en een grijs met zwarte trainingsbroek met witte strepen bij de broekband. Hij had een zwarte mondkap voor en droeg een zwarte muts. Hij liep op wit met zwarte Nike-schoenen.

Wie weet wie de verdachte is of denkt de man te herkennen, kan contact opnemen met de politie. Tips doorgeven kan via de gratis tiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Online tippen kan via de website van de politie.