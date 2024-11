Man dreigt gemeentekantoor Harm Buiterplein op te blazen, met timer maar zonder bom

Met een timer in zijn hand en een rugzak op zijn rug heeft een man donderdagmiddag gedreigd het gebouw van de gemeente Groningen aan het Harm Buiterplein op te blazen

Bronnen laten aan RTV Noord weten dat de man het gebouw van de gemeente dreigde met een vermeende bom in zijn rugzak. Klaarblijkelijk zorgde de actie niet voor angst bij de beveiligers, die de man het gebouw uit begeleidden. Eenmaal buiten nam de politie de man mee naar een bureau.

Daar bleek dat er geen explosief in de rugzak zat. De gemeente bevestigt het incident en heeft aangifte gedaan. De aard van het incident laat de gemeente in het midden, om het politieonderzoek niet in de weg te zitten.