Man bewusteloos geslagen op Grote Markt, verdachte aangehouden

Op de Grote Markt is zaterdagochtend bij het krieken van de dag een man bewusteloos geslagen. Dat meldt de politie op sociale media.

Het incident vond plaats rond 06.00 uur. Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Het slachtoffer is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis”, schrijft de politie. “Wij hebben inmiddels met de man kunnen praten. Hij kan zich niets herinneren van het voorval. Gelukkig beschikken wij over beelden. Aan de hand van deze videobeelden hebben we een 19-jarige man uit de stad aan kunnen houden.”

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau waar hij zaterdag verhoord wordt. Over de achtergrond en de aanleiding van de mishandeling kan de politie nog geen uitspraken doen. Hier wordt onderzoek naar gedaan.