“Maandag eerst regen en later droog, vanaf woensdag waterkoud”

De komende dagen gaan niet droog verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het vanaf woensdag waterkoud.

“Maandag hebben we in de loop van de ochtend vanuit het westen te maken met perioden met regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag wordt het droog en kan het kortstondig opklaren. In de ochtend is het 13 of 14 graden, in de middaguren koelt het geleidelijk een paar graden af. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5.”

“Dinsdag valt er een enkele bui, maar is het vaak droog met zo nu en dan zon. Het wordt 10 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3. Woensdag is het waterkoud met in de loop van de dag perioden met regen en een tot matig of vrij krachtig toenemende zuidoostenwind. Het wordt 7 graden. Donderdag valt er nog een enkele bui en daarna wordt het droog. Langzaam aan wordt het met een zwakke oostenwind ook wat kouder met komend weekend kans op wat lichte nachtvorst. Of de zon ook een rol gaat spelen zal de komende dagen duidelijk worden en is nu nog onzeker.”

