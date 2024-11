“Maandag af en toe zon maar ook buien, komende dagen grijs”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen kan er regelmatig een bui vallen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis haalt de wind ook aan, maar wordt het vanaf woensdag weer wat rustiger.

“Maandag is er in de ochtend af en toe zon, maar valt er ook een enkele bui”, vertelt Kamphuis. “In de loop van de middag volgen er meer buien. Het wordt 11 graden bij een matige tot vrij krachtig toenemende noordwestenwind, windkracht 3 tot 5. Dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog en met zo nu en dan zon wordt het 11 graden. Er waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4.”

“Woensdag is het grijs met in de loop van de dag wat motregen. Het wordt 9 of 10 graden bij een zwakke noordelijke wind, windkracht 2. Donderdag en vrijdag is het tamelijk kalm weer. Het is overwegend grijs met kans op wat motregen en 10 tot 12 graden als maximumtemperatuur.”

