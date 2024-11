Maaltijdbezorger ziet vangrail over het hoofd en raakt gewond

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op de Rozenburglaan is een maaltijdbezorger gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.50 uur. “Het slachtoffer heeft zelf de hulpdiensten gebeld”, vertelt Ten Cate. “De bezorger was onderweg en wilde vanaf de Rozenburglaan de Bornster Tol oprijden. Bij het begin van dit brommer- en fietspad staat een stuk vangrail. Deze vangrail heeft de bezorger over het hoofd gezien waar hij vol tegenaan is gebotst. Hij klaagde na de botsing over pijn in de buik en had met moeite met ademhalen.”

Hulpdiensten waren snel aanwezig. Ambulanceverpleegkundigen hebben de scooterrijder gestabiliseerd. Daarna is hij met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.