Lycurgus wint en is nu koploper eredivisie

Nova Tech Lycurgus heeft vrijdagavond de uitwedstrijd in Roermond tegen Numidia VC Limax gewonnen. Het werd 1-3.De verschillen tussen de ploegen waren klein. Alleen in de vierde set waren de Groninger volleyballers duidelijk sterker. De setstanden waren 22-25, 23-25, 25-22 en 16-25.

Door dit resultaat is Lycurgus is nu met 15 punten uit 6 wedstrijden koploper in de eredivisie, ook omdat concurrent Orion Stars uit Doetinchem met 3-2 verloor van Draisma Dynamo uit Apeldoorn. Orion heeft 2 punten minder, maar heeft ook een wedstrijd minder gespeeld.

De eerstvolgende wedstrijd van Lycurgus is komende dinsdag. Dan speelt de ploeg de eerste wedstrijd in de Challenge Cup. In Luxemburg is VC Lorentzweiler dan de tegenstander. De returnwedstrijd in Martiniplaza is een week later.