‘Luisterhuisjes’ op Grote Markt tegen eenzaamheid onder jongeren

Foto via MDT

Ter gelegenheid van de eerste dag van Let’s Gro stonden er vrijdagmiddag twee Luisterhuisjes voor het stadhuis op de Grote Markt. Vijftien jongeren uit heel Nederland gingen in en rond de huisjes met voorbijgangers in gesprek, met als doel eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar te maken.

In de huisjes konden voorbijgangers deelnemen aan een Luisterspel, met vragen en opdrachten die het gesprek op gang brachten. Daarnaast liepen de jongeren met borden over de Grote Markt met vragen uit het spel, om voorbijgangers te prikkelen en hen uit te nodigen ook te komen praten. Bezoekers kregen, na een gesprek in een van de huisjes, ansichtkaarten mee met dezelfde vragen, zodat ze de dialoog konden voortzetten met anderen.

Uit recent onderzoek blijkt dat 64 procent van de jongeren minstens één keer per maand last heeft van eenzaamheid. De jongeren die met de Luisterhuisjes meereizen, doen mee aan de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Dat heeft, aldus de organisatie, ook een positieve invloed gehad op hun mentale gezondheid. Nu delen ze hun ervaringen in de Luisterhuisjes om te laten zien hoe waardevolle connecties kunnen helpen een negatieve spiraal te doorbreken.

“Voor jongeren die meedoen met MDT kunnen nieuwe ontmoetingen een enorm positieve impact hebben op hun mentale gezondheid,” stelt Daisy Satijn, programmadirecteur MDT. “Ze voelen zich gehoord, doen zelfvertrouwen op, maken nieuwe vrienden of vinden herkenning. Met deze tour inspireren MDT-deelnemers de rest van het land om ook meer betekenisvolle ontmoetingen te hebben.”