LIVE (Afgelopen) | FC Groningen leeft weer en wint van Sparta

Foto: Arend Jan Wonink

Een hele goede middag! Het is weer tijd voor een middagje Euroborg: FC Groningen neemt het op tegen Sparta Rotterdam.

Het waren barre weken voor de FC. Het laatste punt werd twee maanden geleden behaald tegen Feyenoord, maar daar op volgde maar liefst zes nederlagen. Het dieptepunt was vorige weekend toen FC Groningen met 6-0 verloor van NEC. Als de groen-witten vanmiddag weer verliezen, kan er zelfs een negatief clubrecord worden evenaard: zeven wedstrijden op rij verliezen.

Om dat te voorkomen stond afgelopen week in het teken van herpakken. Trainer Dick Lukkien heeft aangegeven terug te gaan naar de basis en dat is te zien in de opstelling. Luciano Valente keert terug aan de rechterkant van het middenveld en Jorg Schreuders verhuist terug naar links. Johan Hove voetbalt daarom weer vanuit het midden. Voorin is aanvallersduo Postema-Van Bergen weer herenigd. Tegen NEC kreeg Brynjólfur Willumsson de kans, maar tegen Sparta mag Postema het dus weer proberen.

Kan de FC de Euroborg een mooie middag bezorgen? Volg het vanaf 16.30 uur in dit liveblog.

90 + 1′ Vrije trap voor Sparta op een gevaarlijke plek. Net voor de rand van het zestienmetergebied wordt de bal neergelegd. De Euroborg kan opgelucht ademhalen: de bal beland in de muur.

86′ Met nog vijf minuten op de klok loopt de wedstrijd op haar eind. Weet de FC nog iets te forceren?

82′ Ook Prins wordt er vanaf gehaald. Voor hem in het veld komt Finn Stam.

80′ Wissel voor FC Groningen. Luciano Valente verlaat het veld en wordt vervangen door Joey Pelupessy.

79′ Vaessen houdt de FC op voorsprong. Sparta breekt uit en weet de bal bij Charles-Andreas Brym te krijgen. Met een geweldige knal probeert de aanvaller het van afstand, maar komt niet voorbij de man in het Groningse doel.

70′ Sparta laat meer van zich zien. Beide teams weten niet echt tot kansen te komen.

46′ We gaan weer van start. Thom van Bergen is in de kleedkamer achtergebleven en is vervangen door Brynjólfur Willumsson.

Het is rust. Het terug naar de basis gaan lijkt te werken. Dankzij levendig voetbal gaat FC Groningen met een voorsprong de rust in. Dankzij een snelle counter en slimme combinatie van Schreuders en Van Bergen wordt de score nog bijna verdubbelt, maar de ruststand luidt 1-0.

31′ Postema scoort! Via een ingooi werpt Wouter Prins de bal in het strafschopgebied. De keeper lijkt de bal te pakken, maar laat hem weer los. Thom van Bergen tikt e bal richting de doellijn, maar uiteindelijk is het Postema die het laatste zetje geeft. 1-0 FC Groningen.

28′ Daar deed de aanvoerder het bijna! Luciano Valente trapt de bal richting het doel van Sparta waar Bacuna inloopt. De aanvoerder krijgt ter hoogte van de paal zijn hoofd tegen de bal, maar Olij is er op tijd bij.

25′ Het balbezit is eerlijk verdeeld en de FC doet levendiger voor dan afgelopen weken. De groen-witten staan hoog opgesteld en proberen snelheid in het spel te houden. Dankzij kleine slordigheidjes blijven echte kansen nog uit.

12′ Daar is de eerste kans voor de FC. Etienne Vaessen weet met een verre worp de bal bij Leandro Bacuna te krijgen. Via de flank schuift de aanvoerder op naar boven en speelt de bal naar Jorg Schreuders. Met een subtiel tikje krijgt hij de bal bij Romano Postema, maar de hand van keeper Nick Olij stopt de niet al te harde inzet van de spits.

1′ Scheidsrechter Makkelie fluit: de wedstrijd is begonnen

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Leandro Bacuna, Marco Rente, Marvin Peersman, Wouter Prins; Jorg Schreuders, Johan Hove, Stije Resink, Luciano Valente; Romano Postema, Thom van Bergen.

Opstelling Sparta: Nick Olij, Boyd Reith, Marvin Young, Mike Eerdhuijzen, Said Bakari, Pelle Clement, Kayky, Joshua Kitolano, Tobias Lauritsen, Arno Verschueren, Camiel Neghli.

Scheidsrechter: Danny Makkelie