Kwik daalt flink tijdens droog weekend met meer zonneschijn

Ongewoon hoge herfsttemperaturen zitten er vanaf komend weekend niet meer in. Het kwik daalt flink. Opklaringen en droog weer maken nog iets goed. ’s Nachts daalt de temperatuur tot om en nabij het vriespunt, ook begin volgende week.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag zij er wolkenvelden maar klaart het nu en dan op, vooral later op de dag. Met 10 graden als maximumtemperatuur is het minder zacht dan voorbije dagen. De noordoostenwind is zwak, zo rond kracht 2.

In de nacht naar zondag is het helder en rustig, waarbij het kwik daalt tot rond het vriespunt met kans op lichte (grond) vorst. Zondag overdag zijn er flinke perioden met zon en wordt het 9 graden. Het blijft droog en de wind uit het oosten tot noordoosten is zwak, hooguit matig windkracht 2 tot 3.

De nacht erop kent opnieuw minima tot dichtbij het vriespunt. Ook maandag en dinsdag zijn er perioden met zon en blijft het droog. Overdag wordt het rond 10 of 11 graden en in de nachten schommelt het meestentijds enkele graden boven nul maar is er wél kans op grondvorst. Daarna lijkt het aandeel wolken toe te nemen maar voor de rest verandert er voorlopig weinig.