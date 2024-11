Kunstwerk op Wibenapoort na enkele dagen vernield

Foto: Google Maps

Een kunstwerk dat afgelopen week is aangebracht op een pilaar van de Wibenapoort in de wijk Beijum, is al na enkele dagen vernield. De kunstenaar baalt.

Het kunstwerk bestaat uit een draak. In opdracht van woningcorporatie Nijestee werd het werk aangebracht om het gebouw te verfraaien. De bedoeling is dat komend voorjaar ook de andere pilaren een kunstwerk gaan krijgen. “Veel mensen hebben afgelopen dagen positief gereageerd op het kunstwerk”, vertelt kunstenaar Willy Kooistra. “Afgelopen week heb ik hard gewerkt om het op tijd af te krijgen. Dit vanwege de weersomstandigheden die omsloegen.”

“Erg dapper hoor”

Kooistra: “Twee dagen later moest er zo nodig iemand met een spuitbus overheen gaan. Zo kan een kunstwerk, dat vele uren arbeid heeft gekost, en met veel liefde is gemaakt, binnen een minuut vernield worden. Jammer ook dat mensen die hier zo van genoten, nu hun plezier is afgenomen. Erg dapper hoor.”

Het plan om komend voorjaar verder te gaan, gaat vooralsnog gewoon door. Het is onbekend of er bij de politie aangifte is gedaan van de vernieling.