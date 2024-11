Kunst ‘stelen’ van het Groninger Museum? Vrijdag mochten Stadjers het proberen

Foto: Ruben Feiken

Het Groninger Museum maakte vrijdag zijn volledige collectie online toegankelijk. Meer dan 35.000 kunstwerken zijn vanaf nu te bekijken via een nieuw digitaal platform. Om dat te vieren, mochten voorbijgangers vrijdagmiddag proberen een kunstwerk te ‘stelen’ op de Grote Markt.

Op het bekendste marktplein van Groningen werd vrijdagmiddag een muur neergezet, met daarop een te ‘stelen’ kunstwerk. Museumdirecteur Andreas Blühm en actrice Josien Kragt speelden de rol van bewaker.

De actie was bedoeld als metafoor voor de openbaarmaking van de collectie, onder de slogan ‘Je kunt niet stelen wat al van jou is’. De collectie is te vinden op dit platform, dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie (AI), waarmee bezoekers eenvoudig door de collectie kunnen navigeren en zoeken op persoonlijke interesses. Wie niet precies weet wat hij of zij wil zien, kan dankzij de suggesties van de AI een unieke ervaring opdoen.

Met het nieuwe platform wil het Groninger Museum kunst voor een breed publiek toegankelijker maken. Het platform is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.