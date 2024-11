Kerstboom staat volgende week al op Grote Markt, maar lampjes blijven nog paar weken uit

Foto: Lianne Darmeveil

De jaarlijkse plaatsing van de grote kerstboom op de Grote Markt in Groningen begint komende dinsdag. Het proces van kappen en versieren duurt enkele dagen. De lampjes zouden volgende week vrijdag al aan kunnen, maar dat gebeurt twee weken later pas.

De kerstboom wordt komende dinsdagochtend vroeg (op een nog geheime plek) gekapt en per dieplader naar Groningen gebracht. Dinsdagochtend om 8.00 uur arriveert de boom op de Grote Markt. Met behulp van een kraan wordt de boom in de speciaal voorbereide put geplaatst.

Technici zorgen direct oor de stroomaansluiting. Na het plaatsen wordt het technische team getrakteerd op koffie en lekkernijen in het Market Hotel. Vanaf woensdagmiddag begint de versiering. Medewerkers hangen dan kerstballen en maar liefst 10.000 lampjes in de boom. De werkzaamheden gaan door tot en met vrijdag 22 november.

Hoewel de boom dan versierd is, gaan de lampjes pas vanaf 6 december branden na een officieel ontstekingsmoment. Dat wordt zo gedaan, omdat dit speciale moment dan samenvalt met de start van het nieuwe winterprogramma WinterGoud. De lampjes branden vanaf dat moment elke dag tussen 10.00 en 01.00 uur.

Op donderdag 5 december worden ook kerstbomen geplaatst op de Nieuwe Markt en in Ten Boer. Na de feestdagen, op 27 of 28 december, worden de bomen ontdaan van hun versiering. Op 6 januari 2025 worden alle bomen weggehaald. De kerstperiode in Groningen is daarmee officieel voorbij.