Jubileumavond is kroon op vijftig jaar Het Dok: “Fantastische week”

Foto: Paul Blom

In de wijk Lewenborg is dit weekend de jubileumweek van het vijftigjarig bestaan van wijkcentrum Het Dok afgesloten. Het bestuur van het wijkgebouw kijkt tevreden terug op de feestweek.

“We kijken terug op een hele mooie week”, vertelt Herman Cremer van Het Dok. “Vorige week zaterdag begon ons jubileum met een dag waarop we allerlei activiteiten voor de kinderen en de tieners uit de wijk hebben aangeboden. Het programma bestond de afgelopen week verder uit een muziekbingo, een koffieochtend, workshops en een pubquiz. Op woensdagmiddag hadden we kinderactiviteiten voor de schoolgaande jeugd. Daar kwamen 140 kinderen op af. Dat was wellicht iets teveel van het goede. Het was ook zo druk dat bijvoorbeeld de popcornautomaat kapot ging. Dit konden we wel repareren, maar het is nogal wat om in twee uur tijd zo’n zestig kinderen te voorzien van popcorn.”

Pubquiz

Het was niet het enige evenement waar veel belangstelling voor was. “Dat gold ook voor onze pubquiz-avond. Daarvan weet je vooraf dat het een succes gaat worden. Uiteindelijk hebben hier 56 teams aan deelgenomen, waarbij op de avond zelf zich nog vijf teams aangemeld hebben. Dus al met al kunnen we terugblikken op een hele geslaagde week, waarbij we onze verjaardag op een hele mooie manier hebben kunnen vieren.”

Gedicht

Het feest werd vrijdagavond afgesloten met een jubileumavond. “Hier waren verschillende notabelen bij aanwezig waaronder wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA). Het programma bestond uit een officieel gedeelte met toespraken en een gedicht van wijkdichter Ronald IJpma. IJpma wist de juiste toon aan te slaan, want het was hem gelukt om allerlei herkenbare herinneringen in zijn gedicht op te nemen. Daarnaast was Tineke Rouw-Oosterhuis aanwezig om op te treden met Fluusterlaitjes en was er een dansshow met Oriëntaalse dans.”

Een dansshow met Oriëntaalse Dans in Het Dok: Film: Roel Kuper

Disco

Daarna ging het feest echt los. “In de theaterzaal was er een optreden van zanger Jan Henk de Groot. Hij heeft een heel mooi programma met Groningse liedjes neergezet. Daarna trad de band Casino Royale aan die covers speelde. De hal van ons gebouw hadden we omgebouwd tot discotheek waar een DJ aanwezig was. Door een programma voor ouderen en jongeren aan te bieden, dachten we alle doelgroepen goed te bedienen. Uiteindelijk zijn we met zo’n honderd bezoekers tevreden, maar het had wel wat drukker mogen zijn.”

“Kunnen we vaker een discotheek organiseren?”

Sommige onderdelen smaken volgens Cremer ook naar meer: “Het organiseren van een discotheek deden we voor het eerst. Uiteraard gaan we dit de komende tijd evalueren, maar wellicht is het iets om zoiets vaker te doen. Dat we echt iets leuks voor jongeren organiseren waarmee er iets voor hen in de wijk te doen is. Daar gaan we over nadenken, waarbij we natuurlijk willen weten of die behoefte gedeeld wordt.”

Cheque

Voor het bestuur van het wijkgebouw was er ook nog een verrassing. Uit handen van de wethouder kregen ze een cheque van 500 euro overhandigd die besteed kan worden aan het organiseren van een leuke dag voor alle vrijwilligers die verbonden zijn aan het wijkcentrum. “Daar zijn we echt ontzettend blij mee.”

Wijkcentrum Het Dok

Voor wijkcentrum Het Dok begon het avontuur in 1974. De bouw van de wijk was drie jaar eerder gestart. Aan de Kajuit werd al vrij snel begonnen met de bouw van een winkelcentrum en het wijkcentrum. Tegenwoordig is Het Dok het grootste wijkcentrum van Noord-Nederland. Gedurende het jaar is men we vijftig weken geopend, behalve op zon- en feestdagen. Het centrum heeft, na een uitbreiding in 2016, een oppervlakte van ongeveer 3.000 vierkante meter. In het gebouw is een bibliotheek, een jongerencentrum, een gemeenteloket en een consultatiebureau gevestigd. Ook werkt het WIJ-team vanuit Het Dok en zijn er twaalf ruimten beschikbaar voor Sociaal Cultureel Werk.