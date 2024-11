Jonge Harten Festival trekt 6.000 bezoekers

Foto: Niels Knelis

Het Jonge Harten Festival, dat afgelopen week in de stad plaatsvond, heeft 6.000, vooral jonge, bezoekers getrokken. Volgend jaar vindt er weer een editie plaats, maar het is nog onbekend hoe deze editie er uit zal gaan zien.

Het doel van het festival was om bezoekers een mindset te laten creëren die uitnodigde om bestaande kaders open te breken, om een eigen plek te claimen, eigen keuzes te maken en om dingen uit te proberen, om op die manier tot nieuwe inzichten en ervaringen te komen. “We hebben een mindset neergezet waarin de stem van de jongeren een podium kreeg in de vorm van voorstellingen, coproducties, workshops en masterclasses”, laat een trotse festivalorganisatie weten.

Festival kampt met identiteitscrisis

Hoe succesvol het ook is, achter de schermen kampt het festival met een identiteitscrisis. Dit komt omdat er geen meerjarige organisatiebijdrage van het Fonds Podiumkunsten is ontvangen voor de komende vier jaar. Om de toekomst veilig te stellen wordt samengewerkt met verschillende partners zoals De Steeg, Het Houten Huis, De Noorderlingen en NITE. Behalve voorstellingen op deze locaties werd er ook geprogrammeerd in Grand Theatre en De Nieuwe Kerk.

“Inzet van Jonge Harten voor jongeren blijft”

“Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het festival er in de toekomst precies zal uitzien”, laat de organisatie weten. “Wel is zeker dat Jonge Harten volgend jaar weer zal plaatsvinden en dat dit zal zijn tussen 15 en 22 november. De exacte vorm van het festival ontstaat uit gesprekken met het publiek, de makers en partners. De toekomst wordt benaderd vanuit verschillende perspectieven; wat hebben jongeren nodig, wat betekent Jonge Harten voor hen, en welke ruimte en aandacht moet er voor hen zijn? Wat zeker is, is dat de inzet van Jonge Harten voor jongeren blijft: met hen, voor hen en hen serieus nemend. Dit is de kern van het festival, en die blijft onveranderd, terwijl de structuur eromheen adaptief vormgegeven wordt.”