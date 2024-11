Inzamelingsactie jassen en dekens in Martinikerk tijdens Sint Martinusdag

Foto: Lars Faber

Wie een een jas of deken over heeft, kan vandaag naar de Martinikerk om ze in te leveren voor dak- en thuislozen. Op de ochtend van Sint Martinusdag zijn de deuren van het koor daarvoor speciaal geopend.

De kerk zamelt de goederen in voor opvangcentrum Wender. Een deel is bestemd voor Dorcas, de hulporganisatie die werkt in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten.

“We zijn al een week bezig met activiteiten rondom het thema ‘Delen is het nieuwe hebben'”, zegt directeur Betty Knigge van de Stichting Martinikerk. “We hebben een benefietdiner georganiseerd voor dak- en thuislozen, zaterdag was een lampionnentocht en vanmiddag is er een vesper voor scholen. Deze inzamelingsactie is onderdeel van al deze activiteiten.”

De Martinikerk is vernoemd naar de beschermheilige Sint Martinus. Knigge: “Hij stond erom bekend dat hij zijn jas deelde met een arme. Met deze actie willen we laten zien dat we ook een plek zijn om te kunnen delen.”