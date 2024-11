Huidig statiegeldsysteem voldoet nog niet, gemeente wil meer inleverpunten

De gemeente wil het aantal statiegeldinleverpunten uitbreiden. Dat heeft wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer laten weten.

De fracties van D66 en GroenLinks hadden het onderwerp aan de kaak gesteld naar aanleiding van onderzoek van OOG. “Een grote meerderheid van onze inwoners heeft te maken met problemen bij het inleveren van statiegeldflesjes”, vertelt raadslid Andrea Poelstra. “Twee op de drie personen komt bijvoorbeeld machines tegen die niet werken.” In het algemeen staat ruim tachtig procent van de Groningers positief tegenover het idee van statiegeld. Zij geven aan dat statiegeld ‘goed voor het milieu’ en ‘een kleine moeite’ is, en het ‘zorgt ervoor dat materialen opnieuw gebruikt worden’. Groningers die negatief zijn vinden het ‘veel te veel werk’ en storen zich aan de openbare prullenbakken die een ‘rotzooi zijn geworden’.

Andrea Poelstra (D66): “Statiegeld is een belangrijke stap in het afvalvrij worden”

Sinds april 2023 zit er statiegeld op blikjes, zoals frisdrank en bier. Ook is het al een aantal jaar mogelijk om kleine plasticflessen in te leveren voor statiegeld. Uit het onderzoek blijkt dat mensen hun blikjes en flesjes ook inleveren. Als oplossing wordt aangedragen om meer inleverpunten in te richten. Dit zou bijvoorbeeld op stations kunnen of op plekken in de binnenstad. Poelstra: “Mijn partij staat volledig achter de ambitie om afvalvrij te worden. Statiegeld hoort daar ook bij. We zijn ons er van bewust dat het niet een taak van de gemeente is. Maar omdat het wel iets is wat heel veel inwoners aan gaat, en wat een belangrijke stap is om afvalvrij te worden, willen we vragen of de gemeente voor zichzelf een rol ziet om bijvoorbeeld inleverpunten te creëren.”

Laurent Dwarshuis (ChristenUnie): “Je kunt niet alle typen flessen bij elk inleverpunt kwijt”

De fractie van de ChristenUnie sluit zich daar bij aan. Raadslid Laurent Dwarshuis zou graag willen zien dat de gebruiksvriendelijkheid verbeterd wordt. “Wat mevrouw Poelstra opmerkt gaat vooral over het inrichten van meer inleverpunten. Wij zien dat je op dit moment niet alle type flessen bij elk inleverpunt kwijt kunt. Dat is vervelend. Het zorgt er voor dat je regelmatig met een fles op de verkeerde plek staat. Zou dat ook beter kunnen?”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “We gaan alternatieve inleverpunten uitproberen”

Wethouder Wijnja denkt dat dit zeker mogelijk is. Zij geeft toe dat het huidige systeem nog niet voldoet. Daarmee doelt ze op het aantal inlevervoorzieningen, maar ook over de gebruiksvriendelijkheid er van. “Die problemen zien we ook in de hele gemeente. Welke rol zien wij voor ons zelf om deze problemen op te lossen? In onze gemeente is Verpact verantwoordelijk voor het inzamelsysteem. Wij willen en wij gaan die rol niet overnemen. Waar wij echter wel een rol in zien is het uitproberen van alternatieve inleverpunten. Dat kunnen donatiepunten zijn en openbare inleverpunten. Met onder andere Verpact zijn we al in gesprek over een proef met statiegeldbakken in de openbare ruimte. De financiering hiervoor wordt verzorgd door Verpact. We kijken ook naar de mogelijkheden voor het plaatsen van een machine die grotere aantallen flesjes en blikjes tegelijk kan innemen. Dat zou bijvoorbeeld op een afvalbrengstation plaats kunnen vinden. Hier zal de komende tijd meer duidelijkheid over komen. Het punt van de ChristenUnie, over de gebruiksvriendelijkheid, zullen we hierin mee gaan nemen.

Statiegeldringen

En dat is niet het enige dat de gemeente gaat doen. Men gaat ook aan de slag met de statiegeldringen. Dit zijn ijzeren rekken die aan afvalbakken zijn bevestigd, waarin blikjes en flesjes kunnen worden geplaatst. In Groningen zijn deze ringen geplaatst op initiatief van de fractie van Student & Stad. De partij heeft echter het gevoel dat ze nog niet heel erg bekend zijn bij de inwoners. Men vraagt zich af of er ook een manier is om de bekendheid te vergroten.”

“Gerichte proef in een specifiek gebied”

Wijnja: “Deze statiegeldringen hebben we op verschillende plekken opgehangen. Dat was vanuit een bepaalde gedachte. Op plekken waar veel mensen aanwezig zijn, daar gaan we het eerst proberen, om het aan de gang te krijgen. Op dit moment zien we dat dit nog niet het gewenste effect heeft. We hebben contact gehad met andere gemeenten waar er ook gewerkt wordt met statiegeldringen. Daar wordt eigenlijk hetzelfde beeld gezien. In september 2023 zijn er tien doneerringen geplaatst op verschillende locaties in de binnenstad. Er is toen communicatie geweest die zich heeft gericht op het bekend maken. Het achterliggende idee steunen we nog steeds. Maar het is wel even zoeken wat nu het vervolg zou moeten zijn. We willen kijken of we de proef nu gerichter of specifieker in één gebied, bijvoorbeeld een kleiner gebied in de binnenstad, in kunnen zetten, gekoppeld aan een communicatiecampagne. Daar blijven we mee aan de gang.”

