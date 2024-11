Hoofdredacteuren regionale dagbladen in actie tegen btw-verhoging: ‘Dit raakt ons allemaal’

Afbeelding via DvhN

De hoofdredacteuren van zeventien regionale dagbladen protesteren tegen de geplande btw-verhoging op nieuwsmedia van 9 naar 21 procent. In een open brief, gepubliceerd in hun kranten, waarschuwen zij voor de gevolgen van deze maatregel.

“Het raakt niet alleen ons, maar ook u als lezer,” schrijft hoofdredacteur Evert van Dijk in het Dagblad van het Noorden. Volgens de hoofdredacteuren zullen door de hogere btw minder mensen een abonnement kunnen betalen. Dit zet druk op de journalistiek, schrijft Van Dijk: “Hebben we straks nog voldoende journalisten om verslag te doen van de gemeenteraad en lokale beleidsmakers kritisch te volgen?”

De dagbladen vrezen voor het verdwijnen van onderzoeksjournalistiek over belangrijke regionale kwesties. De hoofdredacteuren benadrukken dat in alle andere Europese landen de btw op nieuwsmedia laag blijft. Ze roepen het kabinet op om de verhoging te heroverwegen. Van Dijk: “Betrouwbaar nieuws moet voor iedereen toegankelijk blijven.”