Hoge essen beletten draaien molen Noorderhoogebrug: “We willen graag malen op de wind”

Foto: RomkeHoekstra - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116506195

Hoe de wind ook waait, korenmolen Wilhelmina in Noorderhoogebrug zal er niet van kunnen profiteren. Hoge essen rond de molen zorgen ervoor dat de wieken te weinig wind vangen.

“We zouden weer heel graag op de wind willen malen”, vertelt Mieke Berghuis van de molen. “Rond de molen staan echter hoge essen. Deze mogen niet gekapt worden. Op dit moment draait de molen wel, maar dit gebeurt met behulp van elektrische aandrijving. Maar een molen hoort eigenlijk te draaien op de wind.” De korenmolen heeft een rijke geschiedenis. De molen werd in 1907 gebouwd nadat een voorganger door brand werd verwoest. Het achtkant van de huidige molen heeft vroeger dienst gedaan in een koren- en pelmolen in Sappemeer.

Stormschade

In 1947 brak bij een storm de askop af en ging het volledige wiekenkruis verloren. Het herstel zou pas in 1963 worden afgerond. De molen was op dat moment in eigendom van Van Wijngaarden uit Lichtenvoorde. Voor hem werd het steeds moeilijker om het onderhoud te kunnen betalen. Na een storm in november 1972, waarbij de molen opnieuw beschadigd raakte, nam de gemeente Groningen het bouwwerk over die het beheer daarna overgaf aan de molenstichting Hunsingo & Omstreken. Na een ingrijpende restauratie volgde in 1982 de opening. Na nieuwe stormschades in de jaren negentig volgde er in 2011 een nieuwe restauratie. Momenteel exploiteren Hendrik Jan Berghuis en zijn vrouw Mieke de molen.

Avondmalen

“Vorige week hebben we voor de 23ste keer het ‘avondmalen’ gehouden”, vertelt Berghuis verder. “Door de jaren heen is deze avond flink in populariteit gegroeid. We hadden twee livebands: Emmy and the Bluegrass Pals en Eric and Friends. Daarnaast hadden we een kleine streekmarkt op de begane grond en op de eerste zolder. Ook was de Historische Vereniging Bedum aanwezig die allerlei informatie konden geven over de historie van de molen.”

Pannenkoeken en mosterdsoep

Berghuis spreekt van een succes waarbij de avond op veel belangstelling kan rekenen: “We proberen ook steeds te innoveren. Door nieuwe dingen toe te voegen aan het programma. Zo konden kinderen vorige week ‘spoken’ door de molen, kon er een speurtocht worden gelopen en kon er een pannenkoek of mosterdsoep gegeten worden.” Met de Wilhelmina gaat het goed. “Alleen die hoge bomen. Aan de andere kant weten we ook dat de essen vroeg of laat zullen verdwijnen door essentaksterfte. Vorige week maakte de gemeente nog bekend dat er 213 essen in de gemeente gekapt moeten gaan worden. Wat onze locatie betreft gaat het bij deze kap om één es die ook nog eens aan de verkeerde kant staat.”

Naast het jaarlijkse avondmalen is de molen ook op andere dagen geopend. “We hebben een winkeltje in de molen dat elke vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend is. Daarnaast kan de molen op zaterdagen van 10.00 tot 17.00 uur bezichtigd worden.”