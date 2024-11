Hoe moet het Westpark er uit komen te zien? “Democratie in beweging”

Foto: Google Maps

In het Westpark worden zondag de eerste resultaten gepresenteerd van hoe het park er in de toekomst uit moet gaan zien. Dit wordt gepresenteerd op de tentoonstelling ‘Werken aan het Westpark’.

Het Westpark is één van de vijf parken die in de stad is te vinden. De afgelopen zijn er diverse initiatieven van de grond gekomen. Zo heeft Waterski Westpark er een plek gekregen, maar ook scoutingvereniging WoudlopersKipling, Tuinindestad, Tinyhouses Westpark en de zelfoogsttuin van de Blije Bodem. Met de komst van Timmerdorp Groningen is sinds vorig jaar ook de laatste kavel in gebruik.

“Ideeën van initiatiefnemers de ruimte geven”

Waar het echter aan ontbreekt is een recreatieve bestemming. De afgelopen periode is hier over nagedacht. “Niet door uren van overleg, om via een tekentafel tot een klassiek, misschien voorspelbaar, uitvoeringsplan te komen. Maar door ideeën van initiatiefnemers de ruimte te geven”, laat de organisatie weten. “Daarbij wordt er voortgebouwd op de initiatieven van het huidige gebruik. Wat voor park wensen wij ons? Wat voor park willen we krijgen? Een ontwikkeling, een experiment, democratie in beweging.”

“We zijn op zoek naar een park voor iedereen”

Zondag wordt van 14.00 tot 16.00 uur door middel van een tentoonstelling gepresenteerd hoe ver men met deze ontwikkeling is. “Grillige vijveroevers voor de biodiversiteit. Een autoluw park met een groene wandellaan, een ontmoetingsplein, een waterval, een speelbeek, een avonturenpad. Een tentoonstelling die zelf ook uitnodigt om mee te bouwen aan een natuurlijk en avontuurlijk park. Geen pretpark. We houden van rust. Dat geldt ook voor de planten en beestjes. Maar we zijn wel op zoek naar een park voor en door iedereen.”

De tentoonstelling vindt plaats op het plein aan het einde van de Tarralaan op Westpark.