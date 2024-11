Hier maakt de Sint de komende dagen zijn opwachting in onze gemeente

Foto: Rieks Oijnhausen

Zaterdag werd Sinterklaas al begroet in het centrum van Groningen en in Hoogkerk. Maar de goedheiligman laat zich de komende dagen op meer plekken verwelkomen. Hieronder vind je een overzicht waar kinderen (en ouders) naar toe kunnen om de Sint en zijn Pieten te zien.

Zaterdag vol intochten

Zaterdag zijn er diverse intochten. Om 10.00 uur is de eerste in Ten Post, waar de Sint na zijn intocht mee feest met kinderen in de sporthal. Daarna zijn Meerstad, Ten Boer, en Haren aan de beurt. In Meerstad komt de Sint rond 13:30 uur aan in de haven van Tersluis en trekt vervolgens richting de Jumbo. In Ten Boer begint de intocht om 14.00 uur op het Koopmansplein, gevolgd door het grote Pietenfeest in de sporthal.

De Sint is zaterdag ook in Haren te begroeten. De intocht in het dorp begint om 13.30 uur bij de kruising tussen de Julianalaan en de Rijksstraatweg. Vandaar vertrekt de stoet over de Rijksstraatweg naar het Raadhuisplein, waar om 15.00 uur een show plaatsvindt. De Sint komt zaterdag ook naar Thesinge, waar de intocht vanaf 13:30 uur plaatsvindt in Dorpshuis Trefpunt.

De Sint is zaterdag ook in Winkelcentrum Paddepoel van 11.00 tot 13.00 uur. Hier komt de goedheiligman een week later nog eens terug. In winkelcentrum Vinkhuizen wandelt de Sint rond met zijn gezelschap tussen 14:00 – 16:00 uur.

Meer intochten in laatste weekend november

De Sinterklaas-intochten zijn na komend weekend nog niet voorbij. Op vrijdag 29 november is er een ‘Meet en Greet’ met de Sint in het Scheuvelhoes, rond 18.30 uur. Op zaterdag 30 november komt de Sint, zoals gezegd, nog een keer naar Haren. Dan is de Goedheiligman in Oosterhaar, waar hij van het Anjerplein naar Mellenstee een avondintocht beleeft tussen 18:00 – 20:00 uur.