Het laatste rondje van Andreas Blühm: ”Ik ga mijn collega’s missen”

Andreas Blühm stopt zondag als directeur van het Groninger Museum. De Duitse kunsthistoricus gaat met pensioen. Sinds 2012 bekleedde hij de functie van directeur van het museum. Hij wordt opgevolgd door Roos Gortzak en Jan Geert Vierkant.

Toen Blühm aantrad, had het Groninger Museum het financieel zwaar. “Ik heb samen met mijn collega’s een lijstje gemaakt met dingen die anders moesten. Het waren tachtig punten, zoals het ontbreken van een goede museumwinkel”, vertelt hij. Op de vraag of alle punten inmiddels zijn afgewerkt, moet Blühm lachen: “Ik heb het lijstje er laatst nog bij gepakt, maar helaas zijn niet alle tachtig punten gerealiseerd. Dat hoeft ook niet, want mijn opvolgers moeten ook nog wat te doen hebben.”

Blühm organiseerde door de jaren heen vele tentoonstellingen. De meest opvallende waren die van The Rolling Stones, Versace en David Bowie. Met name de tentoonstelling over Bowie haalde wereldwijd het nieuws, vanwege het onverwachte overlijden van de rocklegende kort na de opening. “De sfeer veranderde na Bowie’s overlijden. Waar de tentoonstelling eerst een feestje was, werd het daarna een soort bedevaartsoord”, aldus de directeur.

Het meest zal hij zijn collega’s en het rondslenteren door het museum gaan missen. “De Groningers hoeven me niet per se te herinneren. Het belangrijkste voor mij zijn mijn aankopen, die altijd in de collectie zullen blijven.”

Blühm begon zijn carrière in Nederland bij het Van Gogh Museum in Amsterdam. Zijn laatste tentoonstelling, Hoe Van Gogh naar Groningen kwam, opent zaterdag in het Groninger Museum. “Ik begon mijn carrière met Van Gogh, en ik sluit hem er ook mee af. Dat maakt de cirkel voor mij prachtig rond.”