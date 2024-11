Harmonie ’67 wint eerste prijs met promotie: “Hoogste score die we ooit behaald hebben”

Foto: Harmonie'67

Het is een weekend dat muziekvereniging Harmonie ’67 uit de stad nog lang zal heugen. In Hoofddorp won het blaasorkest een muziekconcours. Maar Maurits de Roo van het orkest vertelt dat dit niet het enige was.

Hoi Maurits! Hoe bijzonder is een deelname aan een concours?

“Dat is best wel een happening. Als orkest leef je er echt naar toe. Het is overigens een verplicht onderdeel. Eens in de vier jaar moet je hier aan mee doen waarbij je zo goed mogelijk de muziekstukken uit moet zien te voeren. Tijdens het optreden word je beoordeeld door een jury. Op basis van deze uitslag word je geplaatst in een bepaald niveau waar je voor een periode van vier jaar in uit mag komen.”

Dat betekent ook een lange voorbereiding?

“Dat kun je wel zeggen. Afgelopen zomer zijn we begonnen met de repetities. Bij dit concours mochten we zelf bepalen welke stukken we speelden. Dat werden de uitdagende stukken Hounds of Spring van Alfred Reed en Divergences van Waignein André. Uitdagende stukken omdat het qua moeilijkheidsgraad op ons niveau ligt of er net iets boven. In je agenda weet je dat het in november allemaal moet gebeuren. We hebben een bus gehuurd, en zijn gisteren als orkest afgereisd. En daar horen zenuwen bij.”

Hoe houd je zulke zenuwen in bedwang omdat het dus best wel een belangrijk moment is?

“Ik denk dat onze dirigent daar heel goed mee is omgegaan. Hij vertelde dat we er vooral een leuke en mooie dag van moesten maken. Daarnaast vertelde hij dat de jurybeoordeling niet belangrijk is, maar dat we vooral als muzikanten het gevoel moesten hebben dat het niet beter had gekund. Dat we alles gegeven hadden, wat er in zat. En met die woorden zijn we het podium van het Cpunt Theater in Hoofddorp opgeklommen.”

Het ging super goed hè?

“Of het ons beste optreden is geweest, dat weet ik niet. Tijdens het spelen van de stukken is er altijd wel een momentje waarbij je denkt, dat had net wat beter of mooier gekund. Maar we zijn nog steeds onder de indruk van het juryresultaat. We kregen 91.5 punten toegekend. Alles boven de 80 punten is een eerste prijs, boven de 90 is een eerste prijs met lof waarbij je mag promoveren naar een hogere divisie. De score is voor ons bijzonder, omdat het de hoogste score is die wij ooit hebben gekregen als harmonie. Dat maakt dit heel bijzonder.”

Wellicht promoveren naar een hogere divisie. Lonkt daar het Wereld Muziek Concours in Kerkrade wellicht?

“Het klinkt een beetje gek, maar we weten nog niet of we gebruik gaan maken van de promotiemogelijkheid. Als je gaat promoveren, dan hoort daar ook bij dat je moeilijkere stukken gaat spelen. De mensen, het publiek, verwachten dan meer van je. Wil je dat als muziekvereniging? Is dat een jas die ons past? Die beslissing ga ik ook niet nemen, maar nemen we gezamenlijk. Komend voorjaar gaan we dit tijdens onze jaarvergadering bespreken. Willen we promoveren? Willen we de uitdaging aangaan? Of houden we dezelfde jas aan?”

Hebben jullie de prestatie al een beetje gevierd?

“Absoluut. Na afloop van het concert in Hoofddorp hebben we met het orkest in een restaurant gegeten. Dat was ontzettend goed en gezellig. Daarna zijn we in de bus teruggereden naar Groningen. We waren rond 23.00 uur weer in de stad. Dus we kunnen terugkijken op een hele mooie avond. Morgenavond is onze repetitieavond. Ik verwacht dat we er dan ook nog wel even bij stil zullen staan.”

Bij zulk mooi nieuws zal ook ongetwijfeld de interesse in jullie als vereniging toenemen. Zoeken jullie nog musici?

“We hebben op dit moment 63 leden. Daarmee doen we het ontzettend goed. Maar we zijn wel altijd op zoek naar nieuwe leden. We zijn een harmonieorkest. Dat wil zeggen dat we uit blaasmuzikanten bestaan. Waar we echt behoefte aan hebben zijn klarinettisten. Daarnaast kan de sectie saxofoons wel wat versterking gebruiken. Dan moet je vooral denken aan de tenor- en bassaxofoon. Dat geldt ook voor het groot koper, zoals de bastuba, hoorn en trombone.”

Kunnen we jullie binnenkort ook verwachten met een optreden in de binnenstad?

“Op 24 december zijn we in de binnenstad te bewonderen. Dan vindt in de Martinikerk de Kerstnachtdienst plaats. Daar gaan wij optreden. Dat is altijd heel bijzonder. Enerzijds vanwege de dag en het moment, maar ook vanwege de locatie. De Martinikerk is een plek waar het heel fijn optreden is. En daarnaast is het ook heel bijzonder om werken te mogen spelen die passen bij de Kerstnacht.”

Meer informatie over Harmonie ’67 vind je op deze website.

Bekijk hieronder het optreden van Harmonie ’67: