Han Berger en Altobelli eregast bij FC Groningen

Foto: Rick van der Velde

Han Berger, voormalig trainer van FC Groningen en Alessandro Altobelli, voormalig spits van Inter Milan, zijn op 18 december eregast in de Euroborg.

Daar komt die dag een historisch hoofdstuk uit de geschiedenis van FC Groningen weer tot leven. De FC speelde in 1983 in de tweede ronde van de UEFA Cup twee wedstrijden tegen de Italiaanse topclub. In het Oosterparkstadion won FC Groningen verrassend met 2-0. Erwin Koeman en publiekslieveling Fandi Ahmad zorgden voor de doelpunten. Het uitduel ging echter met 5-1 verloren.

Han Berger kijkt die avond terug op het succesvolle seizoen van de FC, dat in de eerste ronde het gerenommeerde Atletico Madrid uitschakelde. Naast Koeman en Fandi beschikte de FC indertijd over spelers als Ron Jans, Adri van Tiggelen, Walter Waalderbos, Rob McDonald en Bud Brocken.

Altobelli wordt geïnterviewd en de presentatie is in handen van sportjournalist Evert ten Napel. Volgens de organisatie wordt het een avond vol anekdotes.