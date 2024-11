Gure week op komst met sneeuw- en hagelbuien en mogelijk stormachtig weer

Foto: Joris van Tweel

Wie nog dacht dat het herfstweer het rustig aan deed tot nu toe, krijgt de deksel komende week waarschijnlijk op de neus. Na zaterdag draait het weer zich om. Regen, hagel, (natte) sneeuw en mogelijk zelfs stormachtige omstandigheden.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag is het, zoals verwacht, bewolkt. In de namiddag of avond gaat het licht regenen. Het wordt 10 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar zondag is er opnieuw af en toe regen bij minima rond 5 graden.

Daarna kantelt het weerbeeld totaal en staat er een markante weersverandering op stapel. Het rustige hogedrukweer maakt plaats voor aanvoer vanuit het Poolgebied dankzij een lagedrukgebied. Gevolg is soms veel wind en steeds vaker winterse buien met hagel en natte sneeuw.

Voor zondag betekent dit nu en dan zon, met vooral in de loop van de dag steeds vaker buien. Mogelijk gaan die gepaard met hagel en een vlok smeltende sneeuw. Er waait een stevige westelijke wind, windkracht 5. Ook in de nacht volgen een paar winterse buien bij een minimumtemperatuur rond 3 graden. Maandag valt er in de ochtend een buitje, maar is verder lange tijd droog. Later op de dag of in de avond volgt regen, later met ook kans op natte sneeuw. Er waait een zwakke of matige zuidelijke wind, windkracht 2 tot 3.

Dinsdag volgt een ruige dag, met een van zuidwest naar noordwest draaiende wind. Langs de kust is het in de loop van de dag stormachtig. De kans op een (noord) westerstorm is nog altijd een ‘achterhoofdscenario’, maar details laten zich in dergelijke situaties pas vaak op het laatste moment vangen. Verder gaan er gure buien vallen, met kans op zware windstoten, hagel en mogelijk ook natte sneeuw. Het wordt 2 tot 4 graden. In de nacht minima rond het vriespunt.

De rest van de week blijft het guur met talrijke sneeuw- en hagelbuien en soms veel wind. Ook is er nu en dan zon en wordt het overdag een graad of 4 tot 6. In de nachten kan het kwik tijdens opklaringen dalen tot rond het vriespunt en dat in combinatie met winterse buien zou tot de eerste gladde wegen van het winterseizoen kunnen leiden.