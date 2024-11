Groninger Kamerleden woest dat NAM niet meer voor leefbaarheid betaalt: ‘Hard aanpakken’

Sandra Beckderman (SP) en Julian Bushoff (PvdA)

Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Julian Bushoff (GL-PvdA) zijn woest, nu duidelijk is dat de NAM (Shell en Exxon) de rekeningen niet meer betaalt voor de leefbaarheid in Groningen. De Groningse Kamerleden willen daarom dat er een totaalaanpak komt voor Groningen om gedupeerden van de gaswinning beter te helpen.

“Het is schandalig dat de NAM haar rekeningen niet meer betaalt, terwijl de schade blijft en de overheid toekijkt,” zegt Beckerman. “Voor Groningers is het nooit voorbij, maar Shell en Exxon (de eigenaren van NAM) trekken zich gewoon terug.”

De NAM is volgens de Kamerleden nog steeds onderdeel van de problemen in het aardbevingsgebied. “De NAM betaalt niet, terwijl de spanningen in de regio door de ongelijke behandeling toenemen,” stelt Bushoff. Beckerman vult aan: “Het kabinet moet nú ingrijpen en Shell en Exxon via een heffing dwingen te betalen. Anders laat je Groningen opnieuw in de kou staan.”

Totaalplan

De twee Kamerleden vinden daarom dat het kabinet, net als bij het toeslagenschandaal, sneller en effectiever moet optreden. Ze willen dat gedupeerden één plan krijgen voor schadeloosstelling, woningversterking en verduurzaming. Daarnaast willen ze dat de overheid actief op zoek gaat naar gedupeerden die zijn vastgelopen, terwijl gedupeerden zich ook zelf moeten kunnen melden. Binnen één jaar moet er voor iedereen een plan voor een totaaloplossing liggen, vinden de Groninger Kamerleden.

Bushoff: “Het huidige systeem is totaal versnipperd. Maak er één aanpak van, zodat gedupeerden eindelijk centraal staan.” Beckerman vult aan: “De overheid beloofde vorig jaar een menselijke aanpak, maar mensen lopen opnieuw vast. Dat is onacceptabel.”

Plan maandag op tafel

Het plan van SP en PvdA komt maandag op tafel tijdens het wetgevingsoverleg over het herstel in Groningen. Beckerman: “Voor de toeslagenouders is eindelijk een doorbraak gekomen. Voor Groningen moet dat ook kunnen. Laat zien dat de beloften meer zijn dan woorden.”