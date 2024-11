Groningen zakt van goud naar brons in ranglijst gezondste stad

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

“Verkeersongevallen en toegenomen stress hebben ervoor gezorgd dat Groningen is gezakt van de eerste naar de derde plek in de gezonde stadindex,” zegt Hoofd Adviesgroep Landschapsarchitectuur en onderzoeker John Boon van Arcadis. De stad moet nu Apeldoorn en Maastricht voor zich dulden in de ranglijst van gezondste steden van Nederland.

Drukte op fietspaden

De daling wordt volgens Boon vooral veroorzaakt door een toename in het aantal verkeersongevallen, wat paradoxaal genoeg het gevolg is van Groningens succes als fietsstad. “Het wordt steeds drukker op alle fietsroutes. We zien ook dat er steeds meer verschillende snelheden zijn door elektrische fietsen en fatbikes,” legt Boon uit. Daarnaast signaleert hij een stijging in het aantal ongelukken tussen auto’s en fietsen.

Oplossingen voor verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, is volgens Boon meer ruimte nodig voor verschillende typen fietsers. “Er moet of nog meer ruimte komen voor de fiets als die niet samen gaat met de auto, of de ruimte moet beter worden ingericht om elektrische fietsen en gewone fietsen beter samen te laten gaan. Het uiteindelijke doel is dat mensen voor korte ritten kiezen voor wandelen of fietsen, voor langere afstanden het OV gebruiken en de auto alleen als laatste optie zien.”

Corona-effect op stress

Een tweede factor in de daling is de toename van stress onder inwoners, wat volgens Boon een corona-effect is. “In corona zien we dat eigenlijk in heel Nederland stress is toegenomen. Maar in sommige steden is dat meer dan in andere. We zien vooral in de hele groene steden dat mensen daar minder last van hebben.”

Ook positief nieuws

Er is ook positief nieuws: de stikstofwaarden in de lucht zijn gedaald. Bovendien blijft Groningen de beste score behouden als het gaat om de gebouwde omgeving. “Ook hittestress is in Groningen veel minder een probleem dan in heel veel andere steden,” aldus Boon. “Als je op de derde plek staat, dan mag je denk ik heel blij zijn.”

De OOG Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer en beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Hier vind je alle interviews van de OOG Ochtendshow.