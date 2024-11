Groningen blijft ’toiletvriendelijkste’ gemeente in provincie, maar scoort weer geen voldoende

Met een rapportcijfer van 5,8 is Groningen het afgelopen jaar een stuk ’toiletvriendelijker’ geworden. Het aantal openbare toiletten in de gemeente en hun bereikbaarheid zijn toegenomen, waardoor Groningen twintig plaatsen steeg op de jaarlijkse ranglijst van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS).

De MLDS stelt jaarlijks, in samenwerking met de HogeNood-app, een ranglijst op van gemeenten op basis van de hoeveelheid en bereikbaarheid van openbare en opengestelde toiletten. Geen enkele gemeente in Groningen valt binnen de top 100 van Nederland. De gemeente Groningen scoort al jaren het beste van de provincie.

“Maar het rapportcijfer van 5,8 laat zien dat er nog veel te verbeteren valt,” schrijft de MLDS. “Groningen blijft de minst toilet-onvriendelijke gemeente van de provincie, maar haalt niet eens een voldoende. Dat zegt veel over het lage niveau in de rest van de provincie.”

De MLDS doet samen met de HogeNood-app jaarlijks onderzoek naar toiletvriendelijkheid ter gelegenheid van Wereld Toilet Dag op 19 november. “Voor mensen met maag-, darm- of leverziekten is het tekort aan openbare toiletten een grote belemmering om eropuit te gaan,” aldus MLDS-directeur Mariël Croon. “Ook blaaspatiënten, senioren en ouders met kinderen hebben er last van. Elk verdwenen toilet is een stap terug in toegankelijkheid. Daarom roepen we vrijwilligers op om te helpen gemeenten toiletvriendelijker te maken.”