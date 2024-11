Groningen Airport Eelde nog in afwachting van luchthavenbesluit

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

Groningen Airport Eelde (GAE) is nog in afwachting van het luchthavenbesluit. Vanwege nieuwe regelgeving moesten alle luchthavens in Nederland een nieuwe vergunning aanvragen. Het ministerie van Infrastructuur moet hier nog een besluit op geven.

Proces aanvraag luchthavenbesluit vertraagd

In juli heeft heeft GAE een nieuwe vergunning aangevraagd. Dit deden zij als één van de eersten in Nederland. Door fouten in berekeningen bij Lelystad Airport en de invoering van een nieuwe Europese rekenmethode is het proces vertraagd. Ze zijn daarom nog in afwachting van een besluit. Geluidsoverlast wordt gemonitord via een meldingloket en de inrichting van de vliegroutes door de Luchtverkeersleiding Nederland. De luchthaven bespreekt regelmatig klachten met betrokken partijen, zoals de KLM Flight Academy. Zo is er een maatregel om het lesverkeer te minderen: het verhogen van de havengelden.

Spreekuren voor omwonenden

Argos spreekt over een kloof tussen de burgers en de directie van GAE. Volgens de luchthaven zijn omwonenden betrokken via een participatieproces. Op de website staan alle documenten die zij hebben ingediend bij de aanvraag voor het luchthavenbesluit. Verder organiseert Groningen Airport Eelde op woensdag 4 december en donderdag 5 december spreekuren voor omwonenden. Mensen krijgen dan de gelegenheid voor het stellen van vragen met betrekking tot de luchthaven. Aanmelden hiervoor kan via omwonenden@gae.nl