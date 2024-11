Groeten we elkaar nog? Theatergroep Auth&Tiek zwaait zich suf

Bezoekers en inwoners van de binnenstad in Groningen werden afgelopen donderdagmiddag (soms onverwacht) vriendelijk gegroet door meerdere enthousiastelingen. Met de actie wil beeldend theatergroep Auth&Tiek een einde maken aan anonimiteit.

De vriendelijke zwaaiers begonnen bij de roltrappen in het Forum aan hun route. Vervolgens ‘zwaaide’ het gezelschap zich richting de Herestraat, om de ‘Groetroute’ af te sluiten met gewuif naar treinreizigers op het Hoofdstation.

Het initiatief was een succes, vertelt Ingrid Koetzier van Auth&Tiek. “Je ziet het dat mensen allemaal een beetje in hun eigen bubbel leven. Op het moment dat je naar ze zwaait, of als ze ‘Even zwaaien?!’ zien op één van onze borden, dan verandert dat. Er ontstaat er een lach, mensen zwaaien terug en ze hebben even een feestje.”