Groene Uilen VSE-1 profiteert in laatste kwart van foutenlast Leiden

De dames van De Groene Uilen hebben zaterdag een derde overwinning geboekt in de promotiedivisie door met 59-58 te winnen van directe concurrent Leiden VSE-2. In het Willem-Alexander Sportcentrum bleef het tot de laatste seconden spannend, maar de laatste schoten van Leiden bleven onbenut.

Door: Wouter van der Maden

Met een stand van 41-41 na drie kwarten moest de beslissing vallen in de laatste tien minuten. Hoewel beide teams moeilijk tot scoren kwamen, lukte het De Groene Uilen wel om te profiteren van een vroege foutenlast van Leiden. Mede dankzij Marte Dortmond en Maud Haze benutten de studenten twaalf vrije worpen. Het bleek genoeg: Leiden-speelster Semra Yavuz zag haar laatste schoten in de slotseconden mis gaan.

Erik Harder, coach van dames 1 van De Groene Uilen, is opgelucht: “Het kan bij zulke wedstrijden alle kanten op, maar ik ben blij dat we nu aan de goede kant van de score staan. Dit was een pittige wedstrijd en dat wisten we van te voren, ze staan dichtbij ons op de ranglijst. Deze overwinning is goed voor het vertrouwen, een bevestiging dat we op de goede weg zijn en zo boven die twee degradatieplaatsen blijven.”

Dankzij deze derde overwinning staat De Groene Uilen VSE-1 negende in de promotiedivisie, met zes punten uit acht wedstrijden.

Verslaggever Wouter van der Maden sprak na afloop met trainer Erik Harder: