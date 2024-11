Grijs weekend op komst tijdens intocht Sinterklaas

Foto: Lars Faber

Vrijdag is het bewolkt en lokaal valt er een spatje motregen. Het wordt 11 graden bij een zwakke of matige wind die van het westen naar het zuidwesten draait. In de nacht daalt de temperatuur naar 7 graden.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag is het opnieuw grijs met vooral in de loop van de middag lichte regen. In de nacht volgen enkele buien. Rondom de intocht van Sinterklaas wordt het 10 graden bij een toenemende zuidwestenwind.

Zondag vallen er een paar buien, mogelijk met hagel. Ook is er af en toe zon en wordt het maximaal 7 graden. De westelijke wind is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Maandag is het waterkoud bij 6 of 7 graden en neemt de kans op regen en wind toe.

Na maandag is het ook ronduit wisselvallig en guur met dagelijks wel regen en buien soms met een winters karakter. Van tijd tot tijd kan het flink waaien en behoorlijk ruig zijn. Overdag wordt het 5/7 graden en in de nachten schommelt de temperatuur vaak net iets boven het vriespunt.