Grijs weekend met paar spettertjes, daarna keren zon en buien terug

Het weekend brengt nog geen einde aan de grijzigheid aan het firmament. Wel brengt het de thermometer weer eens boven de 10 graden. Na zondag breekt de zon weer eens door de wolken. De wolken die er zijn zorgen ook voor buien.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag is er veel bewolking met in de loop van de dag hier en daar een spatje motregen. De temperatuur loopt op naar 8 of 9 gaden bij een zwakke, hooguit matige zuidoostenwind, windkracht 2 tot 3. Zondag zijn de veranderingen klein. Het is grijs en hier en daar valt een spatje lichte regen. Wel wordt het wat zachter met 11 graden als maximumtemperatuur. De naar zuidwest tot zuid draaiende wind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3.

Blokkade van hogedruk wordt afgebroken – zon keert terug

Vanaf maandag wordt de blokkade van hogedruk afgebroken en komt er weer reuring in de Europese atmosfeer. De wind draait naar het westen tot noordwesten en neemt toe naar matig of vrij krachtig. Maandag vallen er in de ochtend een paar buien en breekt in de middag de zon door. Wel kan er dan nog een verspreide bui vallen.

Dinsdag is er ook af en toe zon en ook dan valt er een bui. Beide dagen wordt het 10 of 11 graden maar vanaf woensdag lijkt het waterkoude weer terug te keren met een naar oost draaiende wind. Op woensdag levert dat ook weer regen op. Er lijkt zich gaandeweg volgende week een steeds onstabieler weertype af te tekenen waarbij het nog onzeker is of dat gepaard gaat met een milde zuidelijke of een gure noord-stroming.