Gouden roeisters van Gyas gehuldigd in Akerk

Roeisters Marlies Oldenburg en Ymkje Clevering zijn vrijdagavond gehuldigd in de Akerk. De twee Gyas-roeisters wonnen afgelopen zomer goud op de Olympische Spelen in Parijs.

Clevering pakte goud in de twee-zonder. Samen met Veronique Meester reisde het team als de grote favoriet naar Parijs nadat ze een jaar eerder nog wereldkampioen werden. Op het water van Vaires-sur-Marne maakten Clevering en Meester de verwachtingen waar. Roemenië, dat zilver behaalde, en Australië, dat met het brons naar huis ging, werden in de finale op grote achterstand gezet. Op de finish was het verschil meer dan vier seconden. “We geven ze gewoon géén kans, het voelde zo machtig”, lieten de twee roeisters na afloop voor de camera van de NOS weten.

Marlies Oldenburg

Het verhaal van Oldenburg is des te opmerkelijker. Bij de vier-zonder gaf ze als slagvrouw de cadans aan. Die cadans bleek perfect te zijn waarbij zij en haar ploeggenoten Tinka Offereins, Benthe Boonstra en Hermijntje Drenth in de finale Groot-Brittannië nipt voorbleven. Oldenburg deed dat wel met extra bagage want in haar nek zitten grote stalen pinnen. In de zomer van 2022 katapulteerde ze zichzelf over het stuur van haar mountainbike in het Oostenrijkse Zell am See. Ze kwam hard ten val en brak een nekwervel. Een maandenlang revalidatietraject volgde. Dat ze met haar team goud won mag daarom een erg bijzondere prestatie worden genoemd.

Toespraken

In de Akerk werd bij het succes stilgestaan. Na een etentje in het Feithhuis werden de roeisters naar een bomvolle Akerk gebracht waar ze onthaald werden met een minutenlange staande ovatie. De Gyas-roeiers werden daarna toegesproken door onder andere Commissaris van de Koning René Paas (CDA). Paas noemde het duo de Ben Feringa’s van Gyas waarmee de politicus verwees naar de RUG-hoogleraar die in 2016 de Nobelprijs voor de Scheikunde won voor de ontwikkeling van moleculaire machines.

Naast de toespraken waren er verhalen, was er livemuziek van Folding Bins en Yordin en kon er in gesprek worden gegaan met de Olympiërs en met Gyas-roeiers die sinds 1996 op de Olympische Spelen hebben gestaan en voor deze avond waren uitgenodigd.