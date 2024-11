Golden Raand is blij dat toekomst weer op tafel ligt: “Tuinders blijven wel ongerust”

Bij volkstuinencomplex Golden Raand, aan de noordkant van Vinkhuizen, heerst het gevoel dat er afgelopen week een kleine opening is geboden voor een goede toekomst. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen liet weten dat qua toekomst van de volkstuinen de raad zelf aan het stuur zit.

“Het gevoel dat wij hebben is dat er afgelopen week een kleine opening is geboden”, laat voorzitter Mennie Oosterhuis van Golden Raand weten. “En wat misschien nog wel belangrijker is, is dat ons volkstuincomplex weer op tafel ligt. Eén ding is duidelijk, dat we zomaar gebied moeten in gaan leveren, dat is geen voldongen feit. Ik ben gematigd positief.”

De Nieuwe Held

Golden Raand huurt de grond van de gemeente, die het op haar beurt weer verpacht aan mensen die er een volkstuintje bestieren. Sommige mensen zijn al ruim twintig jaar actief. Het gaat om biologische tuinen. Van de totale oppervlakte dreigt nu echt tien procent te verdwijnen ten behoeve van kunstgrasvelden voor een nieuw sportcomplex. Na jaren soebatten is er eindelijk groen licht voor de realisatie van woonwijk De Nieuwe Held. Behalve woningen moeten er in deze wijk ook voorzieningen komen, waaronder vier sportvelden met kunstgras. Deze velden dreigen deels op het terrein van het volkstuinencomplex te komen.

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “Wij vinden dit heel gek”

In de raad lieten afgelopen week verschillende partijen weten hier niet blij mee te zijn. Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden: “Wij vinden dit heel gek, want we hebben als gemeente toch juist de ambitie om groen te zijn?” Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie: “De grond is bewerkt door mensen die daar veel tijd en energie in hebben gestoken. De volkstuintjes verplaatsen betekent dat ze opnieuw kunnen beginnen met cultiveren en inrichten. Is er nu niet een stedenbouwkundige oplossing te bedenken waarmee we deze tuintjes kunnen behouden?”

Mennie Oosterhuis: “Nooit betrokken geweest bij overleggen”

De wethouder liet weten dat er nog niets besloten is. Gaandeweg dit proces zijn er nog mogelijkheden voor de gemeenteraad om bij te sturen. Ook kan vanuit omwonenden en betrokkenen bezwaar worden gemaakt. Wat de wethouder kan toezeggen is dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om de volkstuinen op deze plek te behouden. Oosterhuis: “In dit proces, dat al even loopt, is het één en ander mis gegaan. Zo zijn wij nooit betrokken geweest bij overleggen die hier over gevoerd zijn. Inmiddels is dat overleg er wel.”

“Passie en liefde”

Toch kunnen de antwoorden de ongerustheid niet wegnemen: “Met name de tuinders van de tuintjes die dreigen te verdwijnen zijn ongerust. Een aantal zit er al meer dan twintig jaar. Met al hun passie en liefde hebben zij het gemaakt tot wat het nu is. Het is hun plekje.”

Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “Huidige terrein biedt veel biodiversiteit”

De vraag is of politieke partijen wellicht vervolgstappen gaan ondernemen. Volgens Janette Bosma van de Partij voor de Dieren is het daar nu nog te vroeg voor. “Wat er gaat gebeuren is dat het stedenbouwkundig plan voor deze nieuwe wijk nog naar de raad gaat. Op dat moment hebben wij als raadsleden alle mogelijkheden om bij te sturen. Dat is ook het moment dat je het er over moet hebben. En ons standpunt daarin is helder. Het huidige terrein biedt veel biodiversiteit. Wat daar plaatsvindt sluit aan bij de kernwaarden uit ons coalitieakkoord. We hebben te maken met een biodiversiteitscrisis. Dan is het juist belangrijk dat je inzet op behoud van wat je hebt. Te meer ook omdat wat er nu is, in saamhorigheid en met zorg is opgezet.”

Verslaggever Johannes Rienks maakte afgelopen week een reportage over Golden Raand: